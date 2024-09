In Carnac haben sich die Radler schon auf den Weg nach Illertissen gemacht

Sechs Radsportler aus Carnac haben sich schon frühzeitig auf den Weg nach Illertissen gemacht - zur Feier der 50-jährigen Partnerschaft zwischen den beiden Städten: Jean Marc Metais, Gilbert Guezel, Dominique Le Visage, Henri Audran, Hervé Kersuzan sowie Olivier Guillo. Vergangenen Freitag sind sie und ihr Begleitfahrzeug nach der musikalischen Verabschiedung durch die Bagad um 7.50 Uhr in Richtung Deutschland gestartet. Ihr Ziel ist, zeitgleich mit dem Reisebus aus Carnac eine Woche später am 27. September gegen 13 Uhr an der Illertisser Schranne einzutreffen. Rund 160 Kilometer wollen sie täglich abstrampeln. Ihre Route führt als erstes nach Noyant (190 Kilometer), dann nach Vendôme (179 Kilometer) sowie Briard (151 Kilometer), Chatillon (168 Kilometer), Plombière (185) und Neufbrizach (115 Kilometer). In Stockach soll es um 8.30 Uhr zum Endspurt für die verbleibenden 111 Kilometer nach Illertissen gehen. Wie berichtet, findet vom 27. September bis 3. Oktober die Bretonische Woche statt, wobei in der Illertisser Musiknacht am 2. Oktober ebenfalls bretonische Musik zu hören sein wird. Danach kehren die französischen Gäste wieder zurück.

