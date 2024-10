Abschied aus Altenstadt: KLT Winkle Plastic verlagert die Produktion

Mit der KLT Winkle Plastic verlässt das größte, noch an der Fabrikstraße 7 in Altenstadt angesiedelte Unternehmen, den bisherigen Firmensitz und verlagert seine unternehmerischen Aktivitäten in ein neues Kunden- und Logistikzentrum nach Ochsenhausen und ins Schwesterwerk in Schweinfurt. Der Schritt hängt mit wichtigen Kunden zusammen, aber auch mit dem Standort in Altenstadt selbst.

