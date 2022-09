1300 Gebäude in Altenstadt sollen im nächsten Jahr an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Der Ausbau hat bereits begonnen.

Im Mai dieses Jahres haben die Ausbauarbeiten für das Altenstadter Glasfasernetz begonnen. Altenstadt bekommt ein 35 Kilometer langes Glasfasernetz. Die ersten Tiefbaumaßnahmen in Dattenhausen sind schon beendet, danach folgen die weiteren Ortsteile. Der erste Teilabschnitt könnte im Sommer 2023 fertig sein.

Über den Sommer hinweg arbeitete das Tiefbauunternehmen Enaco in Dattenhausen und konnte entsprechende Maßnahmen zum Glasfaserausbau umsetzen. Wie das Unternehmen Leonet in einer Pressemitteilung schreibt, kann somit die Montage der Hardware auf den jeweiligen Grundstücken starten. Und auch in Illereichen soll es zeitnah so weit sein. Anschließend werden die Tiefbaumaßnahmen in den Ortsteilen Bergenstetten und Herrenstetten fortgesetzt.

Im Sommer 2023 könnten erste Haushalte in Altenstadt einen Glasfaseranschluss haben

Schon im Sommer 2023 soll der erste Teilabschnitt voraussichtlich abgeschlossen sein. Alle angeschlossenen Haushalte verfügen dann über einen modernen Glasfaser-Internetzugang mit einer Internet-Geschwindigkeit von 1000 Megabit pro Sekunde. Über 1300 Gebäude können in Altenstadt mit einem direkten Glasfaseranschluss versehen werden. Die Arbeiten hierfür beginnen voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres. Nach der erfolgreichen Umsetzung dieses Abschnitts stehen in der gesamten Marktgemeinde zukunftsfähige Glasfaseranschlüsse zur Verfügung.

Für den Ausbau des Breitbandnetzes wurden für 2022 und 2023 Gesamtkosten von etwa 3,3 Millionen Euro angesetzt. Rund 2,4 Millionen Euro erhält die Marktgemeinde durch staatliche Zuweisungen. Während der Bauphase steht jederzeit Steven Kessler als Leonet Ansprechpartner für mögliche Fragen vor Ort zur Verfügung. Er ist telefonisch erreichbar unter 0151/18815359 oder per E-Mail ausbau@leonet.de. Die Telefonnummer des Kundenservices lautet 09923/80451760. (AZ)

