Altenstadt kämpft mit wildem Müll an Parkplätzen – Müssen die Tonnen weg?

An den beiden großen Parkplätzen an der Staatsstraße 2031 im Bereich des Marktes Altenstadt kommt es immer häufiger zu wilden und unsachgemäßen Müllablagerungen. Dies berichtete UWG-Marktgemeinderat Robert Heller während der Marktratssitzung. Sowohl am Parkplatz am nördlichen Ortsausgang von Filzingen als auch am Parkplatz auf Höhe von Herrenstetten quellen die Mülltonnen über. Der Müll werde in größeren Mengen sogar neben den Müllgefäßen abgelagert.

