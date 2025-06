Großeinsatz mit Hubschrauber am Badesee Filzingen wegen herrenlosem Paddel und SUP

Am Filzinger Badesee in Altenstadt an der Iller ist es am Freitagabend zu einem Großeinsatz gekommen. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Auslöser waren ein Paddel sowie ein Stand-Up-Paddle-Board (SUP), das herrenlos gefunden wurde. Die Suche nach einer womöglich vermissten Person wurde jedoch recht schnell eingestellt.

Badegäste hatten die beiden herrenloses Utensilien gegen 18 Uhr gemeldet, wie die Feuerwehr Altenstadt/Iller auf Facebook berichtet. Neben den Kräften der Freiwilligen Wehr wurden auch Kräfte des Rettungsdienstes, der Wasserwacht sowie der DLRG alarmiert. Mithilfe eines Schlauchboots wurde auf dem Wasser gesucht. Der Rettungshubschrauber „Christoph 22“ aus Ulm suchte von der Luft aus. Dieser aber habe kurz darauf schon wieder abdrehen können, heißt es.

Großeinsatz am Badesee Filzingen wird nach anderthalb Stunden abgebrochen

Nach etwa anderthalb Stunde wurde die Suche abgebrochen. Eine Person konnte nicht gefunden werden. „Zeugen berichteten, dass das SUP und das Paddel schon seit drei Tagen im See sei“, so die Feuerwehr auf Facebook.

Um 19.30 war der Einsatz beendet. Von den Wasserwachten aus dem Unterallgäu, Weißenhorn und Illertissen waren laut Feuerwehr knapp 30 Kräfte und circa zehn Fahrzeugen vor Ort. Von den Feuerwehren aus Altenstadt und Filzingen waren es demnach 15 Kräfte und drei Fahrzeugen samt Schlauchboot, zudem zwei Rettungswägen, ein Notarzt und der Hubschrauber aus Ulm. (AZ)