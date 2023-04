Der Haushalt in Altenstadt ist 2023 eine schwierige Rechenaufgabe

Plus Die Marktgemeinde hat große, aber auch wichtige Investitionen vor. Gleichzeitig ist die Einnahmesituation nicht einfacher geworden.

Die Haushaltslage der Marktgemeinde Altenstadt ist auch in diesem Jahr angespannt. Bürgermeister Wolfgang Höß sprach während der Haushaltsberatung von einem schwierigen Haushalt, der aber klar definiert ist. Eine teils schwierige Einnahmesituation, steigende Ausgaben und ein strammes Investitionsvolumen lasten 2023 auf dem Gemeindeetat.

Für die Ertüchtigung der gemeindlichen Wasserversorgung sind rund 1,7 Millionen Euro im Haushalt verankert. Die Versuchsbohrung für den neuen Brunnen im Ortsbereich von Filzingen wurde bereits fertiggestellt. Die Ergebnisse waren sogar besser als erwartet. Im nächsten Schritt soll nun der erste Brunnenschacht hergestellt werden. Nach wie vor ist die Maßnahmen dringend notwendig. Der Bürgermeister erläuterte, dass das Trinkwasser weiterhin belastet ist und nur mittels UV-Behandlung keimfrei gehalten werden kann.