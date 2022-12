Die Notfall-Wasserversorgung für Altenstadt steht

Plus Ein Brunnen der Gemeinde Altenstadt ist für Notfälle mit einem Notstromaggregat ausgerüstet. Was aber ist mit der Abwasserentsorgung, wenn der Strom ausfällt?

Die Wasserversorgung in Altenstadt ist auch bei einem Stromausfall gesichert. Diese positive Nachricht überbrachte Dritter Bürgermeister Hubert Berger während der Bau- und Umweltausschusssitzung in der Kantine.