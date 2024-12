Die Tradition wird fortgesetzt: Freundschaftsschießen Herrenstetten – Altenstadt

Seit vielen Jahrzehnten pflegen die Schützenvereine Herrenstetten und Altenstadt eine besondere Tradition: das jährliche Freundschaftsschießen. Abwechselnd treffen sich die Mitglieder in den Vereinsheimen, um nicht nur sportlichen Ehrgeiz zu zeigen, sondern vor allem die Freundschaft zwischen den Patenvereinen zu feiern. In diesem Jahr fand das Duell im Altenstadter Vereinsheim statt, und die Veranstaltung zog insgesamt 45 Teilnehmer an. Altenstadt bewies dabei starke Nerven und konnte mit einem Gesamtergebnis von 83,5 zu 171,5 Teilern einen klaren Sieg einfahren. Damit steht es in der Gesamtwertung der letzten Jahre 2:2 – ein packendes Finale um den endgültigen Verbleib des Wanderpokals steht also bevor. Die besten Schützen des Abends lieferten beeindruckende Einzelergebnisse: Für Altenstadt überzeugten Emily Kränzle mit einem herausragenden 16,5 Teiler, Albert Walker mit einem 18,4 Teiler und Mustafa Koc mit einem 48,6 Teiler. Auf Herrenstetter Seite waren Fabian Haak mit einem 37,5 Teiler, Lukas Haak mit einem 66,7 Teiler und Gerd Salm mit einem 67,3 Teiler die besten Schützen. Nach der Preisverleihung ging es zum gemütlichen Teil über. Das Altenstadter Vereinsheim war erfüllt von guter Laune, unterstützt durch ein liebevoll zubereitetes Buffet mit selbstgemachten Speisen und erfrischenden Getränken. Bei ausgelassener Stimmung wurden alte Geschichten ausgetauscht, neue Freundschaften geschlossen und Pläne für das nächste Freundschaftsschießen geschmiedet. Die Tradition lebt weiter – und die Spannung auf das nächste Duell ist bereits groß. Wer wird den Pokal endgültig für sich gewinnen? Die Antwort darauf gibt es beim nächsten Treffen der beiden befreundeten Vereine.

