In Altenstadt wird endlich wieder groß gefeiert

In Altenstadt soll es in diesem Jahr endlich wieder ein großes Sommerfest geben. In die Wege geleitet wurde dies auf Initiative der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt, die vom Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, ein großes Wiesenfest veranstaltet. „Es geht uns zuerst einmal darum, überhaupt mal wieder ein Fest in Altenstadt für alle zu etablieren“, erläutert Vorsitzender Michael Dolp. Das Wiesenfest solle möglichst breit aufgestellt sein, allen örtlichen Vereinen die Möglichkeit zur Teilnahme bieten und für sämtliche Altersgruppen ein ansprechendes und unterhaltsames Programm bieten.

Das Feierwochenende soll das frühere Musik-Waldfest wieder aufleben zu lassen. Dieses konnte aus Sicherheitsgründen nicht mehr stattfinden. Auch die Neuauflage sollte wieder ein Fest im Grünen sein. Die Festwiese befindet sich am Ortsausgang von Untereichen in Richtung Herrenstetten, dort wird auch ein Zelt aufgestellt. Das Wiesenfest soll die durch das Aus des früheren Waldfests entstandene Lücke füllen.

Großes Wiesenfest der Vereine in Altenstadt

Die Hauptorganisation übernimmt die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt. Am Freitag, 25. Juli, geht es um 18 Uhr los mit dem Musikverein Au. Danach wird die Musikgruppe Muckasäck für Party- und Feststimmung sorgen. Bis 19 Uhr muss nur der halbe Eintritt bezahlt werden.

Am Samstag geht es zünftig weiter mit einem Blasmusikabend. Das passende Sommerrepertoire mit halten der Musikverein Kellmünz und die Blaskapelle Unterroth bereit. Es können Tische im Festzelt vorab reserviert werden. Reservierung ist bei Julia Merk (Telefon 0177/8780761 oder E-Mail j.merk95@t-online.de) möglich.

Der Festsonntag steht unter dem Motto „Zeit für Familie“. Zu Beginn findet um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst im Festzelt statt. Anschließend beginnt der Familientag. Der Musikverein Balzheim unterhält beim Frühschoppen und während des Mittagstischs. Rund um das Zelt herum werden viele Vereine aus Altenstadt ihren Stand aufbauen, um sich vorzustellen und zum Mitmachen einzuladen. Freizeitangebote machen der FV Altenstadt, der Verein der Gartenfreunde, der TSV Altenstadt, das Bayerische Rote Kreuz, der Schützenverein Herrenstetten, die Feuerwehr Untereichen, die Feuerwehr Altenstadt und die Unteroich`r Keazalälle, sowie die Gruppierung „Hand in Hand“, die sich für die Sanierung der Kirche in Untereichen einsetzt. Für Spiel, Spaß und Spannung sorgen unter anderem Fußball-Dart und Sommerbiathlon, Wasserspritzen, Bockstechen, Tischtennis, Koordinationsspiele, ein Hindernis-Parkour und Sackwerfen.