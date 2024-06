182 neue Stellen: Allgäuer Firma will Fertigteilwerk in Filzingen errichten

Plus Grundwert Bayern könnte die Lücke schließen, die durch den Rückzug von Aldi aus Altenstadt entstanden ist. Es gibt viel Lob, aber auch Sorgen.

Eine größere Gewerbeansiedlung bahnt sich in Altenstadt an. Das Unternehmen Grundwert Bayern plant, ein Fertigteilwerk im Ortsteil Filzingen zu errichten. Das berichtete Bürgermeister Wolfgang Höß im Marktgemeinderat. Standort für die geplante Ansiedlung ist die Erweiterung des Gewerbegebiets Lindenmahd einschließlich eines im Süden angrenzenden Areals, für das es noch keinen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt.

Laut Bürgermeister geht es nun darum, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Fertigteilwerk aufzustellen. Betroffen ist eine Fläche von etwa 3,9 Hektar Größe, die derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. Erschlossen werden soll sie über den Kreisverkehr und eine daran angeschlossene Stichstraße, die nach Süden weitergeführt wird. Der Betrieb, in dem Holzmodule für den Geschosswohnungsbau gefertigt werden sollen, liegt zwischen der Autobahn A7 und der Staatsstraße 2031 von Altenstadt nach Kellmünz.