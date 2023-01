Jugendliche schießen mit Silvesterrakete auf Anwohner

In Filzingen brennen drei Jugendliche mehrere Feuerwerkskörper ab. Ein Anwohner beschwert sich und wird von den Unbekannten mit einer Rakete beschossen.

Am vergangenen Dienstagabend haben drei Jugendliche gegen 21.15 Uhr im Bereich der Blütenstraße und dem Lerchenweg in Filzingen mehrere Raketen gezündet. Wie die Polizei mitteilt, explodierten auch einige Böller in Vorgärten. Daher ging ein Anwohner auf die Straße, um die Jugendlichen zur Rede zu stellen. Dabei wäre er beinahe von einer Rakete getroffen worden, die einer der Jugendlichen gezielt auf den Mann richtete.

Vorfall in Filzingen: Die Polizei sucht Zeugen

Die drei bislang unbekannten Männer flüchteten daraufhin und stiegen in einen silbernen Transporter. Im Fahrzeug saß bereits ein Fahrer, der sie vom Tatort weg brachte. Laut Polizeiangaben sind die drei Jugendlichen etwa zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie trugen dunkle Hosen und dunkle Kapuzenpullover. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)