Altenstadt-Filzingen

13:16 Uhr

Jugendliche schossen Rakete auf ihn: "Wollte einschreiten, damit Ruhe ist"

Plus Weil sie spätabends Böller knallen lassen, will Gerhard Veit Jugendliche zur Rede stellen. Doch sie schießen gezielt eine Rakete auf ihn.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Sie sollen kurz danach noch gelacht haben, doch nun ermittelt die Polizei: Jugendliche sollen in gefährlicher Art und Weise in Altenstadt-Filzingen mehrere Feuerwerkskörper gezündet haben. Anwohner Gerhard Veit brachte das derart in Rage, dass er sie stellen wollte. Doch dann explodierte nur wenige Meter neben ihm eine Rakete. Der 61-Jährige hat eine Befürchtung: Jene Übeltäter hätten sich die Silvester-Krawalle von Berlin als Vorbild genommen.

