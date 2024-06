Polizei umstellt Firmengebäude in Filzingen nach mutmaßlichem Einbruch

Ein Firmenmitarbeiter meldete der Polizei, dass ein Außenfenster gewaltsam geöffnet worden sei. Vermutlich wurde in das Gebäude bei Altenstadt eingebrochen.

In das Firmengebäude eines im Altenstadter Ortsteil Filzingen ansässigen Unternehmens ist am Sonntagvormittag offenbar eingebrochen worden. Das teilte ein Firmenmitarbeiter am frühen Sonntagnachmittag der Polizei Illertissen mit. Die Höhe des Entwendungsschadens ist bislang unklar.

Polizei durchsuchte das Firmengebäude in Filzingen mit einem Polizeihund

Laut Polizeimeldung war ein Außenfenster gewaltsam geöffnet worden. Da zunächst unklar war, ob sich noch unberechtigte Personen im Gebäude aufhalten, wurde dieses von mehreren Polizeikräften umstellt und mit einem Polizeihund durchsucht. Dabei konnten jedoch keinen Personen festgestellt werden. Beamte der Polizei Illertissen nahmen die Ermittlungen auf und sicherten vorhandene Spuren. Nach aktuellem Stand soll der Einbruch zwischen 6.30 Uhr und 13.40 Uhr stattgefunden haben. (AZ)