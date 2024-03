Zwei Filzinger Vereine wollen ein neues Vereinsgelände entwickeln

Plus Das ESSV-Heim ist für die Dorfgemeinschaft in Filzingen wichtig. Doch es ist renovierungsbedürftig, wie auch der Schützenkeller. Jetzt gibt es neue Pläne.

Die Sport- und Vereinsanlagen in Filzingen sollen neu gestaltet werden, dafür haben sich zwei Vereine aus dem Altenstadter Ortsteil ein großes Projekt vorgenommen. Der Eisstockschützenverein ESSV Filzingen und der Schützenverein Filzingen wollen sich zusammenschließen und mittels eines Neubaus gemeinsame Vereins- und Sporträumlichkeiten schaffen. Die Vorsitzenden stellen Vorhaben und Zeitplan vor.

Einer ersten Kostenschätzung zufolge sollen die Baukosten bei rund 1,14 Mio. Euro liegen. Der ESSV-Vorsitzende Wolfgang Stöhr erläuterte im Marktgemeinderat, dass das 1974 errichtete, bestehende ESSV-Sportheim zurückgebaut werden soll. Die aus dem Jahr 1979 stammende, benachbarte Sporthalle soll in der bestehenden Form erhalten bleiben. Am Standort des bisherigen Eisstockheims soll ein Neubau errichtet werden, der von beiden Vereinen gemeinsam genutzt wird. Wolfgang Stöhr erläuterte, dass das ESSV-Heim der Dreh- und Angelpunkt des sehr aktiven Filzinger Dorflebens sei.