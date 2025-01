Illereicher Gottesdienst ist im ZDF zu sehen – so laufen die Vorbereitungen

„Mit dem Zweiten sieht man besser“, heißt ein Werbeslogan des ZDF. Am Sonntag, 3. August, sieht man mit diesem Programm sogar bis in den Altenstadter Ortsteil Illereichen. Denn an diesem Tag ab 9.30 Uhr überträgt das ZDF 45 Minuten lang live den Sonntagsgottesdienst aus der Illereicher Kirche Mariä Himmelfahrt. Pfarrer Thomas Kleinle kann dann rund 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer über das Fernsehen begrüßen. „Zum einen ist es eine große Ehre und Freude für uns als Pfarreiengemeinschaft, dass wir angefragt wurden. Zum anderen aber auch eine ‚kleine Herausforderung‘“, meint Kleinle.

Zita Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ZDF Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gottesdienst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis