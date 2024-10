Mercedes kracht durch Aquaplaning auf der A7 in eine Leitplanke

Auf der A7 von Altenstadt Richtung Illertissen ist ein 46-jähriger Mann am Mittwochmorgen mit seinem Mercedes ins Schleudern geraten und in die mittlere Leitplanke geprallt. Wie Polizei und Feuerwehr berichten, schleuderte das Fahrzeug von dort aus unter mehrfacher Drehung gut hundert Meter weit über alle Spuren, ehe es mitten auf der linken Fahrbahn liegen blieb. Der Fahrer blieb unverletzt.

Eine Spur der A7 Richtung Illertissen war am Mittwochmorgen gesperrt

Ab ungefähr 6 Uhr morgens war die Autobahn nur einspurig befahrbar: Die Feuerwehr Altenstadt sicherte die Unfallstelle ab, beleuchtete diese für die polizeiliche Unfallaufnahme und reinigte die gut hundert Meter lange Schleuderstrecke, die mit Kies und Erdboden verschmutzt war. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 20.000 Euro am Auto und 2000 Euro an der Leitplanke an. (wis)