Altenstadt

vor 49 Min.

In Altenstadt soll ein Innovationspark entstehen

Plus Ein ortsansässiges Unternehmen möchte sich vergrößern. Doch auf dem bisherigen Gelände geht das nicht. Wo die Firma sich künftig ansiedeln möchte.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

In Altenstadt will sich westlich der Autobahn ein ortsansässiges Unternehmen ansiedeln. Was dort geplant ist, erfuhr der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Planerin Iris Haas vom Büro Stadtplanung Zint & Häußler erläuterte, dass hinter dem „Innovationspark Altenstadt“ eine Erweiterung beziehungsweise die Umsiedlung des Firmenstandortes steckt. Das Unternehmen, das sich am derzeitigen Betriebsstandort nicht mehr erweitern kann, benötigt Grundstücke, um seinen bestehenden Betrieb zu erweitern.

