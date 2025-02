In Filzingen kollidiert ein Müllfahrzeug mit einem Auto

Der 35-jährige Fahrer eines Müllwagens war am Mittwochvormittag in Filzingen bei Altenstadt in der Lerchenstraße unterwegs und wollte in die Neue Straße abbiegen. Dabei verpasste er die Einfahrt und setzte zurück. Die Fahrerin im Auto hinter ihm reagierte schnell und fuhr auch rückwärts, trotzdem konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Aus dem Auto der Frau trat Kühlerflüssigkeit aus, der Bauhof Altenstadt übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Die Polizeiinspektion Illertissen meldet einen Sachschaden von circa 4000 Euro. Auf den Unfallverursacher kommt ein Bußgeldverfahren zu. (AZ)