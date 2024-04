Altenstadt

12:00 Uhr

Keine neuen Spielplätze für Herrenstetten und Untereichen

Der Altenstadter Bauausschuss hat einen Bürgerantrag zu neuen Spielplätzen und Treffpunkten abgelehnt. Es sollen die bestehenden Anlagen wie hier am Kindergarten in Untereichen genutzt werden.

Plus Der Bauausschuss lehnt einen Bürgerantrag mit dem Wunsch nach neuen Treffpunkten ab. Es gibt aber einen Vorschlag, den die Marktgemeinde prüfen will.

Von Armin Schmid

Neue Kinderspielplätze und öffentliche Treffpunkte werden in Herrenstetten und Untereichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht geschaffen. Das hat der Altenstadter Bauausschuss in der vergangenen Sitzung entschieden. Bürgermeister Wolfgang Höß erläuterte, dass es einen Bürgerantrag gibt, dem der Wunsch nach Spielplätzen für Kleinkinder und entsprechenden Treffpunkten in den beiden Ortsteilen zugrunde liegt.

Der Bürgermeister sagte, dass es im Bereich der Kindergärten in Untereichen und Herrenstetten Spielplätze gebe, diese aber während der Öffnungszeiten der Einrichtungen nicht öffentlich zugänglich seien. Daher könnten sich Eltern und Kinder erst nach 16 Uhr dort treffen. Dies sei vor allem im Winter relativ unpraktisch.

