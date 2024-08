Der Kampf für ein Windrad im Wald – und gegen die Zeit

250 Hektar fasst das Areal auf dem Gebiet der Gemeinden Altenstadt, Kellmünz und Osterberg, in dem Windräder errichtet werden dürfen. Noch. Denn im neuen Regionalplan, der sogenannte Vorrangflächen festlegt, ist dieses Gebiet nicht mehr vorgesehen. In Altenstadt und Kellmünz ist das Interesse an Windkraft groß. Ausgerechnet in diesen beiden Orten ist der Bau solcher Anlagen bald wohl nicht mehr möglich. Die beiden Bürgermeister wollen die Zeit nutzen, die noch bleibt. Sie haben eine Idee.

