Königsproklamation beim Schützenverein Herrenstetten: Ein Fest der Tradition

Das Vereinsheim des Schützenvereins Herrenstetten war wieder festlich geschmückt, als die traditionelle Königsproklamation stattfand. Unter großem Applaus der versammelten Vereinsmitglieder begrüßte Schützenmeister Thomas Haak die Gäste mit den Worten: „Die Königsproklamation ist unser Highlight des Jahres!“ Sportleiter Rolf Salm führte durch den Abend und kam nach der herzlichen Begrüßung direkt zur mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der Ergebnisse. Insgesamt hatten sich 28 Schützen am Königsschießen beteiligt, darunter elf Jugendliche – ein Beweis für das lebendige Vereinsleben in Herrenstetten und das große Interesse am Schießsport. Mit einem 43,4-Teiler sicherte sich Isabel Moosmann den Titel der Schützenkönigin mit dem Luftgewehr. Die Schützenkette in der Disziplin Luftpistole ging mit einem beeindruckenden 22,2-Teiler an Bernd Knapp, während Fabian Haak mit einem 34,9-Teiler die Jugendwertung für sich entschied und somit zum Jugendkönig gekrönt wurde. „Wir gratulieren unseren Schützenkönigen herzlich und wünschen ihnen viel Freude und Stolz, die Tradition als Aushängeschild unseres Vereins zu vertreten“, so die Worte des Sportleiters Rolf Salm. Neben den Königstiteln wurden noch weitere Ergebnisse bekannt gegeben. -Vereinsmeister Luftgewehr Altersklasse: Rolf Salm (384 Ringe). -Vereinsmeister Luftgewehr Damenklasse: Ilona Bäuerle (375 Ringe). -Vereinsmeister Auflage: Gerd Salm (274 Ringe). -Vereinsmeister Schützenklasse: Florian Haisch (43 Ringe). -Vereinsmeister Luftpistole Schützenklasse: Bernd Knapp (321 Ringe). -Vereinsmeister Jugend: Fabian Haak (368 Ringe). -Vereinsmeister Schüler: Alisia Trautwein (175 Ringe). -Vereinspokal Schützen: Rolf Salm (25,5-Teiler). -Vereinspokal Jugend: Niclas Trautwein (23,1-Teiler). -Königsscheibe Schützen: Julia Moosmann (51,4-Teiler). -Königsscheibe Jugend: Alisia Trautwein (61,8-Teiler). -Geburtstagsscheibe Leo Berger: Bernd Knapp (42,0-Teiler).

