Personalien und Fingerabdrücke passen nicht zusammen

Die Fahnder der Grenzpolizei Pfronten haben in der Nacht zum Mittwoch auf Höhe Altenstadt einen 28-jährigen Mann in einem Fernreisebus kontrolliert, der in Richtung Italien unterwegs war. Dabei wies sich der Mann aus Palästina mit einer griechischen Aufenthaltserlaubnis aus, die aus dem Jahr 2021 stammte. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellten die Polizei fest, dass der Mann unter anderen Personalien seit November 2021 in Deutschland im Asylverfahren stand. Er sagte, er sei unterwegs nach Griechenland, um dort seinen Aufenthaltstitel verlängern zu lassen. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Betrugs und Erschleichens eines Aufenthaltstitels. (AZ)

