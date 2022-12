Probebohrungen für Wasserversorgung sind vielversprechend

Plus Die Erneuerung der Wasserversorgung in Altenstadt kommt einen großen Schritt weiter. Warum im Filzinger Forst trotzdem nochmal gebohrt werden muss.

Die Aktivitäten für eine künftige Wasserversorgung der Marktgemeinde Altenstadt deuten in die richtige Richtung. Eine Probebohrung im Filzinger Staatsforst, östlich des bestehenden Trinkwasserbrunnens, ist positiv verlaufen.