Seit 50 Jahren prägen die Turnerfrauen den ESSV Filzingen mit

Die Gründung der Filzinger Frauen-Gymnastikgruppe hat im Jahr 1974 stattgefunden. Die sehr rührigen und engagierten Turnerfrauen des ESSV Filzingen können somit auf das 50-jährige Bestehen ihrer Vereinsabteilung zurückblicken. Die Turngruppe trifft sich seit fünf Jahrzehnten wöchentlich zur gemeinsamen Turn- und Gymnastikstunde. „Das ist eine sehr beeindruckende Leistung und auch ein deutliches Zeichen für den engen und harmonischen Zusammenhalt unserer Turnerfrauen“, betonte der Vereinsvorsitzende Wolfgang Stöhr mit Blick auf das stolze Jubiläum.

16 Gründungsmitglieder haben sich im Jahr 1974 zum gemeinsamen Turnen in der ehemaligen Schule getroffen. Erste Übungsleiterin war Marie-Luise Kiechle von 1974 bis 1982, darauf folgte Gertrud Fischer. Seit dem Jahr 1993 wird die Gymnastikgruppe von Edeltraud Haunschild geleitet. Da die Schule vermietet wurde, folgte der Umzug in den Keller des Eisstockheims. Das war aus Sicht der Turnerfrauen allerdings eher eine Notlösung. Der Kellerbereich war zu klein und die Deckenhöhe zu gering. Im Jahr 1977 traten 22 Turnerfrauen den Weg zum Filzinger Bürgermeister an, um über Lösungsoptionen zu sprechen.

Nach einigem Widerstand konnte im Mai 1979 mit dem Bau der ESSV-Sporthalle begonnen werden. Durch den Einsatz vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer, darunter auch die Turnerfrauen, konnte die Sporthalle schon sechs Monate später fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. 1983 fand das erste Kaffeekränzchen statt. Über die Jahre gesehen hat die Frauengruppe für die erfolgreiche Veranstaltung mehr als 1200 Kuchen gebacken. Seit rund 20 Jahren werden auch Kuchen für das Kranzen und den Familientag gebacken. Auf diese Weise sind nochmals zirka 500 selbstgebackene Kuchen dazugekommen.

Hinzu kommen noch viele freiwillige Aktionen. So wurden Sitzpolster für die Martinskirche angefertigt und Sitzkissen für das ESSV-Heim und auch viele originelle Kostüme für die Faschingsumzüge angefertigt. Egal ob Eis, Kälte oder Schnee, die Winterwanderung durfte auch nie ausfallen. Wolfgang Stöhr dankte allen Turnerfrauen für den vorbildlichen Einsatz zum Wohl des ESSV Filzingen. „Ohne unsere Turnerfrauen wäre vieles in unserem Verein sicherlich so nicht möglich gewesen“.