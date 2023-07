Seit zehn Jahren ist Thomas Kleinle Priester

Die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt feiert mit ihrem Pfarrer sein Jubiläum. Warum es dabei auch um Versicherungsfragen geht.

Die Pfarreiengemeinschaft Altenstadt hat das zehnjährige Priesterjubiläum ihres Pfarrers Thomas Kleinle gefeiert. „Es ist schön, in die volle Runde zu schauen und viele bekannte Gesichter zu sehen“, freute sich Kleinle angesichts der vielen Gäste in der Kellmünzer Martinskirche. „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“, hieß damals sein Primizspruch.

Die Predigt mit Blick auf diesem Bibelsatz kam dann quasi im Doppelpack und wurde mit viel Applaus bedacht. Der Pfarrer hielt sie gemeinsam mit Maximilian Gutsch, einem guten Freund, der beruflich in der Versicherungsbranche tätig ist. Vertreter von „Kirchen-Heinis“, wie es hier mal hieß, ebenso wie von „Versicherungs-Heinis“ kamen also zu Wort. Beide fanden durchaus Parallelen in dem, was sie den Menschen – wenn auch mit unterschiedlicher Weise - vermitteln wollen. Nämlich das Gefühl, ein Stück weit Sicherheit und im „Schadensfall“ auch jemanden an der Seite zu haben. „Unkonventionell“ und als einen der „die Sprache der Jüngeren spricht und den Ton der Älteren trifft“, beschrieb Bürgermeister Michael Obst dann den Pfarrer und nannte ihn einen Segen für die Pfarreiengemeinschaft.

Überraschungen für Pfarrer Kleinle beim Fest der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt

Die Feier stand dann ganz im Zeichen dieser Gemeinschaft. Dazu gehörte auch ein „Gute-Worte-Buch“ als Geschenk, das von den verschiedenen Gruppierungen der Pfarreiengemeinschaft zusammen mit der Mädchengemeinschaft „Neuer Weg“ aus Pfronten, dessen geistlicher Begleiter Kleinle ist, gestaltet wurde. Die Jugendband „Raise to heaven“ und Organist Andreas Karletshofer umrahmten den Gottesdienst. Beim Stehempfang draußen vor der Kirche spielten die Jungmusiker des Musikvereins Kellmünz und für das große Buffet hatten viele Personen aus allen Pfarreien der Gemeinschaft etwas mitgebracht.