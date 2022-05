So geht es mit der Wasserversorgung in Altenstadt weiter

Plus Die ersten Untersuchungen im Wald bei Filzingen sind vielversprechend. Dafür musste tief gebohrt werden. Vor 20 Jahren galt das noch als tabu.

Die künftige Wasserversorgung der Marktgemeinde Altenstadt macht Fortschritte, erfuhren die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung.