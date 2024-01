Altenstadt

12:28 Uhr

So steht es um die Kirchensanierungen rund um Altenstadt

Plus Dächer, Böden, Möbel: In den Kirchen sind Schäden beseitigt und Wünsche erfüllt worden. Beim Neujahrsempfang in Altenstadt wird deutlich, was noch ansteht.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Mit dem Beginn des neuen Jahres standen während des gemeinsamen Neujahrsgottesdiensts in der Pfarrkirche Zum guten Hirten und dem anschließenden Altenstadter Neujahrsempfang im Pfarrheim, der gemeinsam von Pfarrgemeinde und Marktgemeinde getragen wird, abgeschlossene Baumaßnahmen und die neuen Vorhaben für das Jahr 2024 im Vordergrund.

Verwaltungsleiterin Johanna Roth berichtete, dass die Sanierungsarbeiten an der Filialkirche Heilige Dreifaltigkeit in Bergenstetten noch vor Weihnachten beendet werden konnten. Unwetter und Hagelschauer hatten der Fassade stark zugesetzt und schwere Schäden am Putz des Bauwerks hinterlassen. Die Sanierung des Außenbereichs samt Instandsetzung der Schallläden am Turm, der Modernisierung des Blitzschutzes und der Erhöhung der Brüstung an der Empore sind fertiggestellt. Dieses Jahr sind noch Arbeiten zur Erneuerung der Putzdecke erforderlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen