Unfall: Frau gerät auf Gegenfahrbahn

Die 36-Jährige war am frühen Dienstagabend mit ihrem Pkw auf der Heilbachstraße in Dattenhausen in Richtung Bergenstetten unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, schnitt sie eine Linkskurve und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen. So kam es zur seitlichen Kollision. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)