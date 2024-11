Unter Drogen stehender 21-Jähriger in Altenstadt in Schutzgewahrsam genommen

Die Polizeiinspektion Illertissen hat am Samstagnachmittag einen 21-Jährigen in Schutzgewahrsam genommen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie auf eine Person aufmerksam gemacht, die sich am Bahnhof in Altenstadt befand und orientierungslos wirkte. Beim Eintreffen fand die Streife bei dem 21-Jährigen eine geringe Menge Amphetamin.

Mann wurde zur Überwachung ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht

Da der aus Sontheim stammende Mann nur spärlich bekleidet war, nahmen ihn die Beamten in Schutzgewahrsam und brachten ihn zur Polizeiinspektion Illertissen. Hier teilte der 21-Jährige mit, eine große Anzahl an Tabletten eines Beruhigungsmittels genommen zu haben, weswegen eine ärztliche Untersuchung veranlasst und er vorsorglich zur Überwachung ins Krankenhaus nach Weißenhorn gebracht wurde.

Wegen des aufgefundenen Amphetamins beantragte die Polizei außerdem einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Bei der Wohnungsdurchsuchung in Sontheim fanden Beamte der Polizeiinspektion Mindelheim weitere Gramm Amphetamin. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. (AZ)