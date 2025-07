Veränderungen in Altenstadt: Kaplan geht, Diakon kommt

In der Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt stehen personelle Veränderungen an. Diese Nachrichten, die beim PG-Gottesdienst am Gründonnerstagabend verkündet wurden, dürften für viele überraschend gewesen sein: Kaplan Pater Franziskus Schuler wird die PG Altenstadt zum 1. September verlassen, um die Stelle als Kaplan in der PG Roggenburg zu übernehmen. Somit wird er nicht die angedachten drei Jahre in Altenstadt tätig sein. Der scheidende Kaplan ist Prämonstratenser-Pater vom Kloster Roggenburg. Im September 2023 kam er als damals neu geweihter Priester in die PG Altenstadt. In der PG Roggenburg wird er den Platz für Pater Vincent Jose Chalapurath Pathrose einnehmen. Die Verabschiedung von Pater Franziskus wird am 20. Juli in Altenstadt sein.

