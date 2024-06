Wertvolle Elefantenfigur aus Garten in Illereichen verschwunden

Die Polizei berichtet von einem Diebstahl in Illereichen. Die ungewöhnliche Beute ist rund 2000 Euro wert.

Eine wertvolle Elefantenfigur aus Ton ist in Illereichen verschwunden. Der Diebstahl wurde der Polizei am Samstagabend mitgeteilt. Er soll sich zwischen 13. und 19. Juni ereignet haben. Bislang Unbekannte entwendeten die Figur aus einem Garten an der Großtorstraße. Außerdem wurde ein Glasfenster des Briefkastens eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 45 Euro. Der Beuteschaden der Figur wird auf circa 2000 Euro beziffert. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, in Verbindung zu setzen. (AZ)