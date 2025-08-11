Überfüllte Altkleidercontainer und Müll daneben: Funktioniert das Sammelsystem noch effektiv?

Müll gehört in den Abfallbehälter und nicht daneben. Das sollte gemeinhin bekannt sein. Trotzdem schmeißen einige Menschen ihren Unrat einfach irgendwo hin, immer wieder auch neben Glas-, Papier- und Altkleidercontainer. „Seit Monaten wird hier nicht mehr geleert und so manche Mitmenschen denken, hier kann jeder alles abladen“, schrieb Waltraut Nitsche aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld vor einigen Wochen in einer E-Mail an unsere Redaktion. Angehängt sind Fotos, auf denen überquellende Altkleidercontainer und daneben entsorgte Kleidung, Schuhe und Spielsachen zu sehen sind. Auch diejenigen, die ausrangierte Kleidung für einen guten Zweck weitergeben wollen, klagen über das Problem der Vermüllung. Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Branche.

