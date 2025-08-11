Icon Menü
Altkleidercontainer sind überfüllt, Müll liegt daneben: Funktioniert das Sammelsystem noch effektiv?

Landkreis Neu-Ulm

Überfüllte Altkleidercontainer und Müll daneben: Funktioniert das Sammelsystem noch effektiv?

Rücksichtslose Mitmenschen missbrauchen Standorte von Altkleidercontainern als Müllkippe. Eine neue EU-Richtlinie hat das Problem noch verschärft.
Von Jens Noll
    Zwei äußerst unschöne Beispiele für Standorte von Altkleidercontainern: In Vöhringen (links unten) wurde eine Sammelstelle wegen Problemen durch illegale Müllentsorgung jüngst geschlossen, in Ludwigsfeld (rechts) wurden mehrere vermutlich illegal aufgestellte Sammelbehälter gar nicht mehr geleert.
    Zwei äußerst unschöne Beispiele für Standorte von Altkleidercontainern: In Vöhringen (links unten) wurde eine Sammelstelle wegen Problemen durch illegale Müllentsorgung jüngst geschlossen, in Ludwigsfeld (rechts) wurden mehrere vermutlich illegal aufgestellte Sammelbehälter gar nicht mehr geleert. Foto: Waltraut Nitsche/Stadt Vöhringen/Jens Wolf, dpa

    Müll gehört in den Abfallbehälter und nicht daneben. Das sollte gemeinhin bekannt sein. Trotzdem schmeißen einige Menschen ihren Unrat einfach irgendwo hin, immer wieder auch neben Glas-, Papier- und Altkleidercontainer. „Seit Monaten wird hier nicht mehr geleert und so manche Mitmenschen denken, hier kann jeder alles abladen“, schrieb Waltraut Nitsche aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld vor einigen Wochen in einer E-Mail an unsere Redaktion. Angehängt sind Fotos, auf denen überquellende Altkleidercontainer und daneben entsorgte Kleidung, Schuhe und Spielsachen zu sehen sind. Auch diejenigen, die ausrangierte Kleidung für einen guten Zweck weitergeben wollen, klagen über das Problem der Vermüllung. Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Branche.

