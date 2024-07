Amateurfußball: Wer gegen wen spielt im Bezirkspokal

Es gab Premieren en masse in der Berghüler Auhalle bei den Donau-Iller Fußballern. Erstmals gab es keine dezentralen Staffeltage, sondern ein zentrales Treffen für alle beteiligten Vereine von den Kreisligen B bis zur Bezirksliga. Man konnte sich also beschnuppern. Schließlich waren auch die Vertreter der neu hinzugekommenen Teams aus der Schiedsrichtergruppe Ehingen anwesend. Zudem wurden gleich noch die ersten Runden des Bezirkspokals ausgelost. Dafür wurde kein Lostopf mehr gebraucht, die Prozedur funktionierte per Knopfdruck.

EM-Regel gilt auch bei den Amateuren

Bis auf zwölf Vereine waren alle Vereine anwesend und wurden von Bezirksspielleiter Günter Stucke, Schiedsrichterobmann Rüdiger Bergmann und Roland Schmölz als Chef der Spruchbehörde informiert. Stucke stellte mögliche Abstiegsszenarien zum Ende der kommenden Saison vor, in der es dann auch wieder Relegationsspiele geben wird. Zur Diskussion steht eine sogenannte Poollösung. Die bedeutet: Die Zahl der Absteiger wird zu Beginn einer Saison festgelegt und dabei bleibt es dann auch – egal, was in den Ligen darüber oder darunter passiert. Die Vereine sollen bis zum Sonntag Stellung beziehen. Roland Schmölz lieferte einen weitgehend positiven Bericht von der Arbeit der Sportrichter ab: Es gab nur zwei Spielabbrüche, dafür eine leichte Zunahme bei den Tätlichkeiten. Schiri-Chef Rüdiger Bergmann erklärte ein paar Regeländerungen. Die gravierendste: Wie schon bei der EM darf künftig auch in den Amateurklassen und in der Jugend nur noch der Kapitän mit dem Schiri diskutieren.

Insgesamt gehen im neuen Bezirk VI 211 Mannschaften an den Start. Unter dem Strich bedeutet das ein Plus von 923 Spielen.

Mit viel Applaus wurden die langjährigen Staffelleiter Helmut Ochs (Alb) und Erhard Pilger (Donau) verabschiedet. Beide waren jeweils 15 Jahre lang die Chefs ihrer Kreisligen und bekamen aus den Händen des Bezirksvorsitzenden Hans-Peter Füller die Erinnerungsmedaille des WFV (Helmut Ochs) und die WFV-Verdienstadel in Silber (Pilger) überreicht. Während Willi Egerer Oberhaupt der Illerstaffeln bleibt und zusätzlich noch die Kreisliga B 4 übernimmt, sind Wolfgang Wörz vom SV Sonderbuch (A 1/B 1) und Moriz Schweizer vom TSV Langenau (A 2/B 2) nun neu in ihren Ämtern. Günter Stucke kümmert sich weiterhin um die Bezirksliga und die B 5, Uli Koch bleibt Pokalleiter.

Bezirkspokal: Es gibt keine Gruppen mehr

Eine weitere Neuerung betrifft den Bezirkspokal. Auf die Einteilung in eine Nord- und eine Südgruppe wird verzichtet. Wirklich spektakuläre Erstrunden-Duelle ergab die Auslosung per Computer nicht, aber doch ein paar interessante Spiele. Die zweite Garnitur von Titelverteidiger TSV Neu-Ulm empfängt etwa den SV Offenhausen zum Stadtderby, die SGM Aufheim/Holzschwang muss zur SG Langenau und die SGM Senden-Ay nach Grafertshofen. Auch bei den Spielen Nersingen gegen Beuren und Vöhringen/Illerzell gegen Weißenhorn treffen benachbarte Vereine aufeinander. Weit fahren müssen hingegen der SV Tiefenbach (nach Unterstadion) oder der FV Altenstadt (nach Oberelchingen). Einen von ganz weit angereisten Gast erwartet man in Kettershausen mit der SG Oberdischingen/Ersingen. Mehr als 40 Kilometer liegen zwischen den beiden Orten. Kreisliga-A-Aufsteiger SV Oberroth kann bei seiner Hausaufgabe gegen den TSV Blaustein späte Revanche nehmen. Vor fünf Jahren setzte es für Oberroth in der Bezirksliga eine 1:6-Heimklatsche gegen die Blausteiner.

Gekickt wird am ersten Wochenende im August, eine Woche später steigt die zweite und am 28. August die dritte Runde. Die Spiele der ersten Runde:

Kreisliga A – Bezirksliga: SG Ingstetten/Schießen – SV Westerheim, FC Hüttisheim – Schwarz Weiß Donau (Rottenacker) I, RSV Ermingen – SV Ringingen, TSV Neu-Ulm II – SV Offenhausen, SSV Illerberg/Thal – SG Öpfingen, SG Dornstadt/Bollingen – TSV Langenau, SV Oberroth – TSV Blaustein, SG Emerkingen/Ehingen Süd II – SG Altheim I.

Kreisliga B – Bezirksliga: SV Grafertshofen – SGM Senden-Ay, TSF Ludwigsfeld – SV Eggingen, SG Dettingen – TSV Neu-Ulm I, SG Altheim II – SC Staig, SG Langenau – SGM Aufheim/Holzschwang I, Schwarz Weiß Donau (Rottenacker) II – SV Asselfingen.

Kreisliga A – Kreisliga A: FC Silheim – FKV Neu-Ulm, SV Oberelchingen – FV Altenstadt, TSV Westerstetten – SV Pappelau/Beiningen, TSV Pfuhl – SG Kirchen, TSG Söflingen – Türkgücü Ehingen, SV Nersingen – SV Beuren, SV Lonsee – TSV Bernstadt, TSV Kettershausen/Bebenhsn. – SG Oberdischingen/Ersingen.

Kreisliga B – Kreisliga A: Srbija Ulm II – SC Heroldstatt, VfB Ulm – SG Schmiechtal/Alb I, Birumut Ulm – FV Bellenberg, ESC Ulm – SV Weidenstetten, Esperia Neu-Ulm – TSV Dietenheim, SV Scharenstetten – KSC Ehingen, SG Schmiechtal/Alb II – TSV Albeck , SG Aufheim/Holzschwang II – SG Buch/Obenhausen, TSV Herrlingen – TSV Blaubeuren, SV Tomerdingen – SV Thalfingen, SG Nellingen/Aufhausen – FV Schelkilingen/Hausen, SV Westerheim II – FC Neenstetten, TV Wiblingen – SV Ballendorf, Ljiljan Ulm – TSV Regglisweiler, SV Mähringen – TSV Erbach, SG Öpfingen II – SF Illerrieden, SV Pfaffenhofen – FV Gerlenhofen, SV Jungingen II – SSG Ulm II, SG Vöhringen/Illerzell – FV Weißenhorn, VfL Ulm – TSV Holzheim, SV Unterstadion – FV Tiefenbach, Türkgücü Ulm II – TSV Altheim/Alb, SV Jedesheim – SG Griesingen, TSV Senden – TSV Allmendingen.

Kreisliga B – Kreisliga B: SV Göttingen – FC Illerkirchberg, TSV Einsingen – TSV Rißtissen, FC Marchtal – SC Lehr, FC Straß – FV Schnürpflingen, FV Asch-Sonderbuch II – SV Balzheim, SV Grimmelfingen – FC Blautal, SV Amstetten – SC Staig II, Leoes de Ulm – SV Eggingen II, TSV Beimerstetten – SG Lauterach, SC Unterweiler – SG Donaurieden, TSV Berghülen – SV Niederhofen, SpVgg Au – SG Machtolsheim/Merklingen, TSG Ehingen II – SG Laichingen/Feldstetten, TSV Kellmünz – RSV Wullenstetten, SV Offenhausen II – SG Granheim.

Freilos: FC Burlafingen.