App statt Amtsblatt: So will Roggenburg seine Bürger erreichen

Heimat wird digital: Roggenburg will im kommenden Jahr die sogenannte „Heimat-Info App“ einführen. Für die Kommune ist sie „eine Maßnahme zum Ausbau unserer Digitalisierungsstrategie und zur Erleichterung der Bürgerkommunikation und -information“, heißt es. Damit ist Roggenburg nicht allein. Ebenfalls mit an Bord sind die ILE-Gemeinden Buch, Kellmünz, Oberroth, Osterberg und Unterroth sowie Bellenberg, das nicht Teil der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Iller-Roth-Biber ist. In Illertissen, erklärte Bürgermeister Mathias Stölzle, stehe der Stadtratsbeschluss jedoch noch aus.

„Es ist ein tolles Produkt“, findet Stölzle. Vielseitig sei es, einfach im Handling, „aber wir haben auch die Kostenfrage“, gab der Ortschef zu bedenken. Die einmalige Einrichtung der App wird rund 4330 Euro kosten, dazu kommen monatliche Gebühren von 355 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Übrigens ein um 20 Prozent verringerter Preis, da ILE-Mitgliedern ein Rabatt in dieser Höhe eingeräumt werde, wie der Ortschef erläuterte.

„Heimat-Info App“: Betreiberfirma Cosmema stellt App-Konzept für Roggenburg vor

„Die Mindestlaufzeit beträgt drei Jahre“, sagte Dominik Schweiker von der Firma Cosmema, die eigenen Angaben zufolge schon über 800 Kommunen „erfolgreich digitalisiert“ hat. Mit Schweiker schaltete sich ein Referent via Internet zu, der einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde hat: „Er hat weltweit die meisten kommunalen Gremien informiert“, erläuterte Mathias Stölzle. Dass er dadurch sehr viel Übung hat, war seinem Vortrag deutlich anzumerken. Und auch die Ratsmitglieder wurden zu positiven Kommentaren veranlasst.

Die Vorteile der App fasste der Rekordmann so zusammen: „Sie können Informationen bündeln und schaffen einen zentralen Informationspool für die Bürger.“ Er sprach von einem zuverlässigen, übersichtlichen, benutzerfreundlichen und 24 Stunden lang verfügbaren Heimat-Kanal, den die Bürger aufs Handy erhalten. Diese seien „reine Empfänger“, so der Experte. Weder seien Kommentare möglich noch Falschinformationen. „Wir erstellen die App individuell für die Kommune, es handelt sich um keinen statischen Rathaus-Kanal“, betonte der Software-Dienstleister.

Roggenburger Vereine sollen von App profitieren

Die „effektive Bürgerplattform“, wie Dominik Schweiker die App nennt, versorge die Einwohnerinnen und Einwohner mit Mitteilungen der Gemeinde und aller öffentlichen Einrichtungen, informiere beispielsweise über Veranstaltungen, binde aber auch landkreisweite Inhalte wie etwa Abfallkalender, ÖPNV oder Notdienste. Und es werde auch an die Vereine gedacht: „Die App ist extrem effektiv für deren Öffentlichkeitsarbeit“, betonte Schweiker. „Sie kostet den Verein nichts“, fügte er hinzu.

Dritter Bürgermeister Joachim Graf befand in der anschließenden Diskussion: „Es sind Funktionen darin, die einen gewissen Charme haben.“ Damit meinte er beispielsweise die Push-Nachrichten für tagesaktuelle Nachrichten und Warnmeldungen. Es handle sich um einen „echten Mehrwert für Vereine.“ Dem schloss sich Thomas Franke an und weiter: „Man kann selber entscheiden, was einen interessiert“, bezog er sich auf die Nutzung der App.

Zweiter Bürgermeister Johannes Schmid, zeigte sich hin- und hergerissen. „Macht das am Ende mehr Arbeit?“, fragte er. Bürgermeister Mathias Stölzle überlegte: „Auch die Schule, der Kindergarten könnten die Plattform nutzen.“ Er denke aber auch an die Kirche. Sein Fazit: „Man könnte zeitnahe Informationen veröffentlichen.“ Dies sei eine wertvolle Ergänzung zum Mitteilungsblatt.