Zwei Unfälle bei Regen auf der A7: Zwei Personen werden leicht verletzt

Gleich zwei Verkehrsunfälle innerhalb einer halben Stunde haben sich am Samstagabend auf der Autobahn bei Illertissen ereignet. Gegen 19.45 Uhr verlor ein 34-Jähriger auf der A7 auf Höhe der Anschlussstelle Illertissen in Fahrtrichtung Füssen laut Polizei aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über seinen Audi A3. Der Wagen drehte sich um 180 Grad und krachte gegen die rechte Schutzplanke, wo er auch zum Stillstand kam. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf 9500 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnte der 34-jährige seine Fahrt fortsetzten.

Die Unfälle auf der A7 haben für die beiden Fahrer Konsequenzen

Gegen 20.15 Uhr verlor ein 18-Jähriger die Kontrolle über seinen 5er-BMW, als er die A7 zwischen Altenstadt und Illertissen in Richtung Würzburg befuhr. Auch hier gibt die Polizei Aquaplaning als Ursache an. Das Fahrzeug rutschte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und wurde anschließend nach rechts ins angrenzende Bankett geschleudert. Danach durchschlug der BMW den dortigen Wildschutzzaun und kam im dahinterliegenden Gerstenfeld zum Stillstand. Der 18-jährige Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden ins Klinikum Memmingen eingeliefert. Der völlig beschädigte BMW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Gesamtschaden in diesem Fall schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.

Den 34-jährigen Fahrer vom ersten Unfall erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit. Gegen den 18-jährigen Fahrer vom zweiten Unfall wurde ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)