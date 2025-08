Erfolgreiche Springkraut-Bekämpfung in den Wasenlöchern

Die „Arbeitsgemeinschaft Wasenlöcher“, die sich seit einigen Jahren um die Optimierung des Niedermoores für den Klimaschutz und für die Artenvielfalt in Illerberg/Thal kümmert, rief auf Empfehlung der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts Neu-Ulm zum Ausreißen des Drüsigen Springkrauts an den Wegen dieses FFH- und Naturschutzgebietes auf.

17 Helfer und Helferinnen nahmen an der Aktion teil.

So beteiligten sich kürzlich an der Aktion 17 Helfer und Helferinnen, die diesen Neophyt (gebietsfremde, invasive Pflanze) entfernten, der dort immer mehr wuchert, jetzt schon zahlreiche einheimische Blütenpflanzen verdrängt, dem Moor viel Wasser entzieht und so immer mehr diesen schützenswerten Lebensraum gefährdet.

AG fand bei ihrem Einsatz gute Unterstützung.

Unterstützt wurde die AG bei diesem Biotoppflege-Einsatz auch von der Kreisgruppe Neu-Ulm des „Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV)“ sowie der Stadt Vöhringen, die den „Schaffern und Schafferinnen“ eine Brotzeit bereit stellte. Nach dreieinhalb Stunden Arbeitszeit resümierte die Einsatzgruppe: Durch die Ausreiß-Aktionen der letzten Jahre kam es in den Wasenlöchern zu einem eindeutig geringeren Springkraut-Wachstum.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!