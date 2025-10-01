Arbeitsmarkt im Landkreis Neu-Ulm: Arbeitslosenzahl sinkt, steigt jedoch im Jahresvergleich

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Landkreis Neu-Ulm im September 2025 leicht gesunken, wie die Agentur für Arbeit meldet. Insgesamt waren 3.440 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 146 weniger als im August (-4,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr bleibt allerdings ein Anstieg um 404 Personen (+13,3 Prozent) bestehen. Die Arbeitslosenquote im September lag bei 3,2 Prozent (Vormonat: 3,3 Prozent; Vorjahr: 2,9 Prozent).

Im September meldeten sich insgesamt 976 Personen arbeitslos, darunter 432 Personen aus Erwerbstätigkeit und 183 Personen aus Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen. Hingegen 1.127 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, wobei 370 davon eine Erwerbstätigkeit aufnahmen und 242 eine Aus- oder Weiterbildung begannen.

Lücken auf dem Arbeitsmarkt durch Fachkräftemangel

Der Bedarf an Arbeitskräften bleibt weiterhin hoch in den Unternehmen: Im vergangenen Monat wurden 340 Stellen neu gemeldet. Die meisten freien Stellen gibt es unter anderem in Bereichen des Verkaufs, der Lagerwirtschaft und dem Metallbau. Auch in der Kinderbetreuung/-erziehung wird nach Arbeitskräften gesucht.

Die Arbeitsagentur hatte im September 1.192 freie Stellen im Bestand, rund 83 Prozent davon erfordern mindestens ein Fachkraftniveau. Das entsprechende Qualifikationsniveau haben dahingegen nur rund 49 Prozent der arbeitslos gemeldeten Personen.

Arbeitsagentur: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungszahlen rückläufig

Zum Quartalsende im März 2025 waren im Landkreis 64.991 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt – 1.391 weniger als im Vorjahr (-2,1 Prozent). Der rückläufige Trend setzt sich damit fort, wenn auch etwas abgeschwächt gegenüber dem Vorquartal (-2,4 Prozent). Zugelegt hat der Bereich Heime und Sozialwesen mit 248 zusätzlichen Stellen (+6,4 Prozent). Deutlichen Rückgang gibt es im verarbeitenden Gewerbe, welches ein Verlust von 2.126 Stellen zu beklagen hat (-9,9 Prozent).

Während die Zahl der beschäftigten Frauen um 156 Personen leicht anstieg, ging die der Männer deutlich zurück (-1.547 Personen). Der demografische Wandel macht sich bemerkbar – über 23,4 Prozent der Beschäftigten sind älter als 55 Jahre. Zudem beläuft sich die Quote der teilzeitbeschäftigten Arbeitskräfte auf 28,7 Prozent.

Die finalen Zahlen zum Ausbildungsmarkt 2024/25 werden erst im kommenden Monat feststehen. In einigen Berufen kann auch nach September noch eine Berufsausbildung begonnen werden. Die Agentur für Arbeit bietet auch Jugendlichen, die kurzfristig noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind, Unterstützung durch ihre Berufsberatung an. (AZ)