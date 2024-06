Altenstadt

vor 18 Min.

Assistenzhündin in Ausbildung: So wird Elli zu Lias' Begleiterin

Plus Zwei Jahre dauert die Ausbildung zur Assistenzhündin. Dann kann Elli den fünfjährigen Lias im Alltag unterstützen. Günstig ist die Ausbildung allerdings nicht.

Von Sophia Krotter

Im Garten eines Einfamilienhauses in Altenstadt ist ordentlich was los: Zwei kleine Buben, der eine blond, der andere braunhaarig, rennen kreischend über den Rasen. Sie lachen, sie streiten und versöhnen sich – was Geschwister eben so tun. In dem Trubel blitzt ab und an ein neongelbes Halstuch auf: Die 20 Wochen alte Hündin Elli trägt dieses. Und wenn Elli das tut, bedeutet das: Jetzt wird gearbeitet.

Seit Anfang April wohnt die Mischlingshündin, ein Labradoodle, bei Familie Heuß in Altenstadt. Unter Anleitung von Hundetrainerin Caroline Wurst aus Reutlingen wird sie dort zu einer sogenannten PSB-Assistenzhündin für den fünfjährigen Lias ausgebildet. PSB steht für psychosoziale Beeinträchtigungen: Hunde wie Elli können autistische Menschen sowie Personen mit Demenz oder Angststörungen dabei unterstützen, selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

