Fröhlicher Feierabend des Musikvereins Au/Iller

Der Musikverein Au/Iller veranstaltete am Mittwoch, 24. Juli, den 2. Fröhlichen Feierabend in diesem Jahr. Bei herrlichem Wetter versammelten sich zahlreiche Besucher im Stadlgelände in Au, um in guter Gesellschaft den Tag ausklingen zu lassen. Die Musikkapelle eröffnete den Abend mit einer Auswahl an traditioneller Blasmusik, die das Publikum schon zu Beginn zum Mitklatschen animierte. Danach sorgten die jüngsten Musiker des Vereins, die Flötenkinder und die Vorstufengruppe HIT KIDS für große Begeisterung und Applaus. Ihr vielfältiges Programm reichte von traditioneller Musik bis hin zu modernen Hits von unter anderem Taylor Swift. Abschließend wurden die Gäste wieder von der Musikkapelle mit einem bunten Mix aus traditioneller Musik, sowie Popklassikern und Schlagern unterhalten. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Die Besucher konnten sich an einer reichhaltigen Brotzeit erfreuen, die von Vereinsmitgliedern und fleißigen Freiwilligen vorbereitet worden war. Der Abend war ein voller Erfolg und bot eine gelungene Mischung aus musikalischer Unterhaltung und geselligem Beisammensein.

