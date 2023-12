Au

Klingende Bilder beim Musikverein Au zu „Literatur“

Rund 45 Musikerinnen und Musiker begeisterten in der voll besetzten Josef-Weikmann-Halle in Au unter dem Motto "Literatur".

Plus Mit dem Thema Literatur hat sich die Kapelle keine leichte Aufgabe gestellt. Doch die Musikerinnen und Musik lösten sie mit Bravour - zur Freude des Publikums.

Musik kann als Bindeglied zwischen „Verstaubter Literatur“ und „spannenden Filmklassikern“ Brücken entstehen lassen, die Konzertbesucher einbindet zwischen geschriebenen Phantasien des Autors und einer musikalisch begeisternden Darbietung. Wie das funktioniert, erlebten die Besucher beim Jahreskonzert des Musikvereins Au. „Wir haben lange überlegt, ob das ‚Thema Literatur‘ geeignet ist. Lassen Sie sich überraschen, Filme anschauen ist zwar leichter, aber schöne Momente mit Musik bleiben haften“, sagte der Vorsitzende Timo Schneider und versprach dabei keinesfalls zu viel bei der Begrüßung in der voll besetzten Bürgermeister-Josef-Weikmann-Halle in Au.

Die mehr als 40 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung des Konzertdirigenten Marc Lentz ließen in den folgenden zwei Stunden aus Worten klingende Bilder in den Köpfen entstehen. Dabei übertrafen sie alle Erwartungen, was auch der Stück-Auswahl zwischen Sinfonien, Oper, Märchen, Romanvorlagen geschuldet war und nicht zuletzt den Hits aus der Filmmusik.

