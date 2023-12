Au

"Zapp Zarapp" vergehen beim Theater drei vergnügliche Stunden

Plus Der Theaterverein Au beschert seinen Besuchern zu Weihnachten eine spritzige Komödie. Vier weitere Aufführungen stehen an.

Von Roland Furthmair

„Zapp Zarapp“ steht normalerweise im Straßenjargon für „auf Diebestour Anderen was wegnehmen“. Seit der Premiere des Theatervereins Au am zweiten Weihnachtsfeiertag stehen diese Worte auch für drei höchst vergnügliche Stunden. Denn was den vielen Gäste in der Josef-Weikmann-Halle Au im unterhaltsamen und mit zahlreichen Irrungen und Verwirrungen gespickten Dreiakter geboten wurde, ließ die Zeit wie im Flug vergehen.

Allein schon das Drehbuch der generationsübergreifenden Komödie von den Autoren-Einsteigern Markus Scheble und Sebastian Kolb erfreut sich mittlerweile in der Theaterwelt zunehmender Beliebtheit. Wie den Akteuren auf den Leib geschrieben setzte die Theatergruppe Au die Geschichte mit perfektem Bühnenbild in der liebevoll gestalteten Wirtshausstube „Zur Goldenen Sau“ um: Alte Gaststube mit urbayerischer Gemütlichkeit, derbe Sprüche unter „Männern allein am Stammtisch“ und dem „Schafwollbändigendem Damenkränzle und Stricklies-Geschwader“ umgeben von urigen Wirtshausrequisiten.

