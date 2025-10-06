Jahresausflug des Gartenbauvereins Illerberg/Thal nach Villingen in den Schwarzwald

Icon vergrößern Das Nebengebäude vom "Konradihof". Foto: Dietmar Schmid Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Nebengebäude vom "Konradihof". Foto: Dietmar Schmid

Kürzlich haben sich Mitglieder des Gartenbauvereins Illerberg/Thal, der Krippenfreunde Illerberg sowie weitere Gäste, bei schönstem Herbstwetter auf den Weg nach Villingen in den Schwarzwald gemacht. Im Südwesten von Baden-Württemberg gelegen, ist Villingen-Schwenningen mit ihren fast 90.000 Einwohnern eine aus der Gemeindereform 1972 hervorgegangene badisch-württembergische Doppelstadt, ein Oberzentrum, ein Hochschulstandort, Kreisstadt und größte Stadt des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Bei einer Führung hat die Gruppe die 1000-jährige mittelalterliche „Zähringerstadt“ Villingen mit ihren wunderschönen Fachwerkhäusern, romantischen Gässchen, Brunnen, plätschernden Bächlein, dem Villinger Münster sowie der nahezu intakten Stadtmauer (Ringmauer) mit ihren mächtigen Wehr- und Tortürmen erkundet.

Interessanter Rundgang über den „Konradihof“

Nach dem Mittagessen in einem Biergarten nahe des Villinger Münsters stand ein Rundgang über den liebevoll sanierten „Konradihof“, einem typischen Schwarzwaldhof aus dem Jahre 1825, in Königsfeld-Buchenberg, auf dem Programm. Die Mitglieder des Vereins haben dessen Nebengebäude wie Backhaus, Kornspeicher, Tiefbrunnen, Hofkappelle und anderes besichtigt. Dabei konnte man Näheres über die Besonderheiten, Geschichte, Bräuche und Arbeitsweise im Schwarzwald anhand von historischen Gerätschaften erfahren. Auch ein Austausch mit den beiden Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins St. Georgen, die auf den „Konradihof“ eingeladen waren, war möglich.

Unterstützung für die Nachsorgeklinik „Katharinenhöhe“

Am Nachmittag durfte eine Kaffeerunde auf der Tenne des Hofs, natürlich mit „echter“ Schwarzwälder Kirschtorte, nicht fehlen. Nach der Rückkehr nach Illerberg ging ein wunderschöner Tag mit bleibenden Eindrücken zu Ende. Mit dem Erlös des Ausflugs sowie zusätzlichen Spenden der Teilnehmer wird das Projekt der Gastgeber Konrad Flöß und seiner Frau Pascale Loreau unterstützt. Das Geld kommt der Nachsorgeklinik „Katharinenhöhe“ für krebskranke Kinder in Furtwangen-Schönwald zugute.

