Zahlreiche Auffahrunfälle auf den Autobahnen bei Dettingen und Memmingen

Zu insgesamt vier Auffahrunfällen mit insgesamt etwa 50.000 Euro Sachschaden ist es am Freitagnachmittag auf den Autobahnen bei Dettingen und Memmingen gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Kurz nach 12 Uhr befuhr laut Polizeibericht ein 63-Jähriger mit seinem Mitsubishi-Pick-up die A7 in Richtung Süden. Bei Dettingen herrschte dichter Verkehr mit wiederkehrenden Stockungen. Der 63-Jährige musste daher sein Fahrzeug stark abbremsen. Dem hinter ihm fahrenden 20-Jährigen gelang es aufgrund zu geringen Abstands nicht mehr, seinen BMW rechtzeitig zu bremsen. Er prallte frontal ins Heck des Mitsubishi. Beide Fahrer blieben unverletzt, der BMW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Autobahnmeisterei Memmingen zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen.

Drei Autos bei Unfall involviert

Nur wenige Minuten später kam es an derselben Stelle, nur in der Gegenrichtung der A7, zu einem weiteren Auffahrunfall: Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem VW den linken Fahrstreifen. Aufgrund des dort ebenfalls sehr dichten Verkehrs und weil vorausfahrende Autos bremsten aufgrund des Auffahrunfalls auf der Gegenspur, musste auch er seinen VW stark abbremsen. Der nachfolgende 22-jährige Fahrer eines VW bremste daher ebenfalls stark ab. Während sein Pkw sich noch am Rollen befand, prallte der hinter ihm fahrende 87-jährige Fahrer eines Suzuki aufgrund Unachtsamkeit in den VW des 22-Jährigen und schob diesen auf den VW des 34-Jährigen. Der 22-jährige Fahrer klagte im Anschluss über starke Kopfschmerzen. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Suzuki und der VW des 22-Jährigen wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Gegen 16 Uhr kam es dann auf der A96 bei Memmingen zu zwei weiteren Auffahrunfällen. Die Fahrer blieben unverletzt, ihre Autos mussten abgeschleppt werden.