Auffahrunfall in Senden verursacht hohen Sachschaden

Auf das Auto eines 51-Jährigen ist am Sonntagnachmittag in der Kemptener Straße in Senden ein anderes Fahrzeug von hinten aufgefahren. Der Mann hielt mit seinem Wagen an einer Ampel auf Höhe der Zufahrten zur B28. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Auto auf.

Bei Auffahrunfall in Senden entstehen knapp 9000 Euro Schaden

Wie die Polizei Weißenhorn mitteilt, entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. (AZ)