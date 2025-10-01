Auto fährt in Illertissen gegen geparkten Mercedes: Unfallverursacher flüchtet

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Illertissen hat sich am Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Da der Verursacher oder die Verursacherin nach der Kollision flüchtete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Polizei Illertissen nimmt Hinweise entgegen

Wie die Polizei Illertissen mitteilt, stieß gegen 18.45 Uhr ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten grauen Mercedes. Der Schaden am Mercedes wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Person, die den Unfall verursacht hat, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die notwendigen Daten zu hinterlassen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Illertissen (Telefonnummer 07303/9651-0) in Verbindung zu setzen. (AZ)