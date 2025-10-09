Die Zeit drängt: Der AWB erinnert an Bedarfsabfrage

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Bedarfsabfrage für die neuen Mülltonnen möglichst bald abzugeben, sofern das noch nicht geschehen ist.

Wie mehrfach berichtet, hat der AWB Neu-Ulm im Sommer die betroffenen Eigentümer und Hausverwaltungen in den Kommunen angeschrieben, die von der Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Kreis betroffen sind. Die Antworten der Bürger und Verwalter seien notwendig, damit die benötigten Müll- und Biomüllbehälter rechtzeitig bestellt und ausgeliefert werden können. Nach Angaben des AWB können alle Anfragen, die bis Sonntag, 19. Oktober, eingehen, noch bei der Bestellung berücksichtigt werden.

AWB Neu-Ulm: Bedarfsabfrage für Mülltonnen bis 19. Oktober abgeben

Das AWB weist darauf hin, dass bei Formularen, die nach dem 19. Oktober eingehen, eine Auslieferung der Behälter bis zur Umstellung nicht sicher gewährleistet werden könne. Sie könnte sich bis in den Januar 2026 hinein verzögern. In dem Fall bestehe aber die Möglichkeit, beim AWB einen Mehrbedarfssack für zwei bis drei Leerungen zu erwerben und ihn am regulären Abfalltag zur Leerung bereitzustellen.

Wer bisher kein Schreiben mit dem Formular zur Bedarfsabfrage erhalten hat, soll sich, wie der AWB rät, an den Kundenservice des AWB zu wenden – telefonisch unter 07309 878 1700 oder per E-Mail an kundenservice@awb-neu-ulm.de. Der Kundenservice stehe auch für Fragen zur Rückübertragung und dem neuen Müllsystem zur Verfügung.