Nautilla-Chef wechselt zu Hörmann-Verwertungen

Hörmann-Verwertungen hat sich Axel Siewert als Chief Operations Officer (COO) ins Boot geholt. Zuvor hatte der 60-Jährige aus Regglisweiler rund zwei Jahre die Geschicke des Freizeitbades Nautilla in Händen und den Stadtrat von der Sanierung überzeugt. Für viele überraschend, hat Siewert sich nun noch einmal umorientiert. „Weil ich gefragt wurde“, sagt er. Hörmann-Verwertungen sei auf der Suche nach einem Geschäftsführer mit den Erfahrungen gewesen, „die ich alle habe.“

Der Vater zweier erwachsener Kinder war nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in den Bereichen Logistik, Personalwesen, Marketing, Vertrieb, Energiewirtschaft und auch als Berater deutschlandweit und im Ausland in Führungspositionen tätig. Dann folgte sein Herzensprojekt Nautilla, dem er ursprünglich bis zur Rente treu bleiben wollten. Doch die Herausforderung, bei Hörmann Verantwortung zu übernehmen und den Eigentümer Markus Hörmann im operativen Geschäft zu entlasten, hat ihn gereizt und zum Wechsel bewogen.

Hörmann-Verwertungen, mit Hauptsitz in Altenstadt-Filzingen, verwandelt für Banken, Absatzfinanzierungsgesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Insolvenzverwalter, Finanzämter, Staatsanwaltschaften und Kriminalpolizei Waren und Immobilien in Erlöse. Am Standort Bellenberg beispielsweise kommen am Freitag, 24. Januar, ab 13 Uhr Oldtimer unter den Hammer. (kam)