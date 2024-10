25 Jahre Praxisklasse Babenhausen: „Erfolgsmodell“ mit 100-prozentiger Erfolgsquote

Im Laufe der Zeit sind 25 Jahre keine hohe Zahl. Mit Blick auf die 330 Jugendlichen und heute Erwachsenen, die nach dem Besuch der Praxisklasse an der Mittelschule Babenhausen erfolgreich ins Berufsleben gestartet sind, ist das 25-jährige Bestehen dieser einzigartigen schulischen Einrichtung im Landkreis Unterallgäu durchaus ein Grund zum Feiern. Einmalig am Babenhauser Modell sind die Verzahnung von Schule und Wirtschaft, der direkte Praxisbezug, die Unterbringung der Jugendlichen in einem Gewerbebetrieb sowie die Unterstützung durch die Kommunalpolitik.

