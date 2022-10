Älteste Frau im Unterallgäu feiert 110. Geburtstag in Babenhausen

An ihrem Ehrentag besuchen Landrat und Bürgermeister Franziska Schmid, die älteste Bewohnerin des Unterallgäus, im Kreis-Seniorenwohnheim St. Andreas.

Die älteste Bewohnerin des Landkreises Unterallgäu hat jetzt ihren 110. Geburtstag gefeiert. Sie heißt Franziska Schmid und wohnt im Kreis-Seniorenwohnheim St. Andreas in Babenhausen. In einer Pressemitteilung informiert das Landratsamt Unterallgäu über die hoch betagte Seniorin und das bemerkenswerte Ereignis. Sie freute sich an ihrem Ehrentag über den Besuch von Landrat Alex Eder und Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel, die ihr herzlich gratulierten und alles Gute wünschten. (AZ)

