Richard Wagner im Festzelt: Erinnerungen an ein besonderes Konzert in Babenhausen

Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird heuer 75 Jahre alt. Was wahrscheinlich kaum einer weiß: Mit dem Aufbau des Orchesters, das sich bald nach der Gründung im Juli 1949 zu einem der weltweit besten Klangkörper entwickelt hat, war ein gebürtiger Babenhauser betraut, nämlich Eugen Jochum. Deshalb fand auch ein besonderes Konzert in der Marktgemeinde statt, über das Jochum später schreiben sollte: „Dieser Tag in Babenhausen hat mich mehr gefreut, als die größten Konzerte in der großen Weltform“.

